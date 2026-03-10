Названы самые популярные песни у женщин в праздники

Аналитики отметили, что в период праздничных дней мужчины включали музыку на 88% чаще женщин, при этом они выбирали музыку для медитаций. Женщины, в свою очередь, чаще всего слушали поп-музыку, медитативные мелодии и треки для танцев, добавляется по итогам исследования.