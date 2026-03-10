Названы самые популярные песни у женщин в праздники

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Песни «Базовый минимум» исполнительниц Sabi (Сабины Мамедовой) и Mia Boyka (Марии Бойко), «Банк» музыкантов Icegergert (Георгия Гергерта) и Zivert (Юлии Зиверт), а также «Сыпь, гармоника!» СДП (автора музыки Кирилла Збродова) чаще всего слушали женщины в праздничные дни с 7 по 9 марта, следует из результатов исследования «КИОН Музыка», с которым ознакомилось РИА Новости.
«Самые популярные треки по числу прослушиваний среди женщин в праздники: “Сыпь, гармоника!” — СДП, “Базовый минимум” — Sabi, Mia Boyka, “Банк” — Icegergert, Zivert», — подчеркивается по итогам исследования.
Кроме того, среди самых прослушиваемых песен оказались композиции «Тону» — Hollyflame, «Жиганская» — Jakone, Kiliana, «Худи» — Джиган, Artik & Asti, Niletto, «На мурмулях» — Это Радио, «Ворона» — Кэнни, МС Дымка, «Ярмарка судеб» — Alena и «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд, уточняется по результатам исследования.
Аналитики отметили, что в период праздничных дней мужчины включали музыку на 88% чаще женщин, при этом они выбирали музыку для медитаций. Женщины, в свою очередь, чаще всего слушали поп-музыку, медитативные мелодии и треки для танцев, добавляется по итогам исследования.