ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм

Так, ФАС России ссылается на ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», согласно которой распространение рекламы не допускается на отдельных информационных ресурсах, в том числе тем, доступ к которым ограничен в соответствии с российский законодательством. В свою очередь меры по ограничению доступа к информационным ресурсам принимает Роскомнадзор.