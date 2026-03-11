Власти Екатеринбурга ужесточили правила уборки города

В Екатеринбурге ужесточили правила уборки города. Внесение соответствующих поправок поддержали депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании.
Теперь остановки, пешеходные переходы и лестницы необходимо очищать до покрытия, а внутриквартальные проезды — на всю ширину дороги.
— Пешеходные переходы добавили в список мест, которые с началом снегопада обрабатываются противогололедными материалами в первую очередь, — сообщили в думе города.
Кроме этого, усилили требования ко времени уборки. Так, надписи и объявления с фасадов здания, не считая жилые дома, должны убрать в течение 48 часов, кроме тех, что размещены с согласия собственника.
А дороги, тротуары, лестницы, остановки и даже урны работникам предстоит убрать от снега и мусора до 7 часов утра.