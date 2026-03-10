Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»

— Я узнала историю, которую Саша рассказывал, будучи в отпуске. Когда они выходили с очередных задач, их всякий раз встречали два мальчика. А на памятнике есть сюжет, где воин склонил колено и ведет беседу с девочкой — наверняка многие наши воины вспомнят такие ситуации. Военная операция и мирная жизнь — это что-то несовместимое. Вместе с тем, воины не только должны выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры, они должны выражать сострадание к мирным жителям и, тем более, к детям. У многих ведь есть свои дети — и защищают они не только тех детей, но и своих — которые ждут их дома с победой.