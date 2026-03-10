Главный режиссер воронежского ТЮЗа покидает театр спустя полтора года работы

— Опыт потрясающий! Ничего нового для себя не узнал, все в теории было известно мне еще когда учился, но теперь все пройдено и выстрадано на практике! И вот это соединение теории и практики дает ощущение полноценного знания, по-настоящему пройденного урока, — написал Максим Иванов.