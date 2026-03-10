Главный режиссер воронежского ТЮЗа покидает театр спустя полтора года работы

10 марта стало известно об уходе главного режиссера Воронежского театра юного зрителя (ТЮЗ). Должность покинул Максим Иванов, который проработал в театре полтора года.
Сам режиссер ы своем телеграм-канале охарактеризовал этот период как крайне насыщенный и судьбоносный. По его словам, несмотря на небольшой хронологический срок, по интенсивности событий и переживаний этот отрезок времени можно сравнить с целой вечностью.
— Опыт потрясающий! Ничего нового для себя не узнал, все в теории было известно мне еще когда учился, но теперь все пройдено и выстрадано на практике! И вот это соединение теории и практики дает ощущение полноценного знания, по-настоящему пройденного урока, — написал Максим Иванов.
Режиссер отметил, что Воронеж появился в его жизни внезапно и так же внезапно ее покинул, но при этом сыграл важную роль в его личностном становлении.
В своем прощальном комментарии Максим Иванов выразил благодарность не только тем, кто оказывал поддержку, но и тем, кто, по его словам, «вредил, сопротивлялся, саботировал и протестовал». Он объяснил это тем, что именно в преодолении препятствий происходит настоящее развитие.