Ревнивый житель Пионерского выплеснул гнев на чужой Chevrolet: прыгал по крыше и оторвал дворник

В Пионерском будут судить 28-летнего калининградца, который устроил погром на.

Источник: KaliningradToday

иномарке после ссоры с женой. По версии следствия, женщина собрала вещи и попросила подругу забрать её от дома на улице Рабочей.

Увидев, что за супругой приехала 21-летняя девушка, разъярённый мужчина забрался на капот Chevrolet, пнул лобовое стекло, запрыгнул на крышу и начал прыгать. Затем ударил по зеркалу, пнул дверь и сорвал дворник.

Владелица иномарки оценила ущерб почти в 140 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.