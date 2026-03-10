Ревнивый житель Пионерского выплеснул гнев на чужой Chevrolet: прыгал по крыше и оторвал дворник

иномарке после ссоры с женой. По версии следствия, женщина собрала вещи и попросила подругу забрать её от дома на улице Рабочей.
Увидев, что за супругой приехала 21-летняя девушка, разъярённый мужчина забрался на капот Chevrolet, пнул лобовое стекло, запрыгнул на крышу и начал прыгать. Затем ударил по зеркалу, пнул дверь и сорвал дворник.
Владелица иномарки оценила ущерб почти в 140 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.