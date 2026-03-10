Ревнивый житель Пионерского выплеснул гнев на чужой Chevrolet: прыгал по крыше и оторвал дворник

Владелица иномарки оценила ущерб почти в 140 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. За умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.