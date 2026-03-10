Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению ИИ

Созданная на уровне правительства подкомиссия выступает в роли «внутреннего правительственного штаба»: ее функции носят преимущественно оперативный и прикладной характер. В числе задач — координация внедрения ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении; согласование работы федеральных ведомств; определение приоритетных направлений внедрения; разработка критериев российских ИИ-моделей; формирование планов по развитию центров обработки данных для ИИ и мер государственной поддержки отрасли.