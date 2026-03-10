Ричмонд
Прокуратура проверит дороги в Янтарном и Пионерском после жалоб на ямы и знаки

Светлогорская межрайонная прокуратура Калининградской области организовала проверку по.

Источник: Kaliningradnews

сообщениям СМИ о плохом состоянии дорог в двух приморских городах. В публикациях речь идёт о разбитом покрытии и проблемах с установкой дорожных знаков.

Надзорное ведомство оценит, как местные власти соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения. По итогам решат, какие меры принять к ответственным лицам.

Ранее, в декабре 2025 года, похожая проверка уже проводилась в Пионерском — тогда водители жаловались на ледяные валы, сужающие проезжую часть. Теперь в зону внимания попал и Янтарный.