Прокуратура проверит дороги в Янтарном и Пионерском после жалоб на ямы и знаки

сообщениям СМИ о плохом состоянии дорог в двух приморских городах. В публикациях речь идёт о разбитом покрытии и проблемах с установкой дорожных знаков.
Надзорное ведомство оценит, как местные власти соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения. По итогам решат, какие меры принять к ответственным лицам.
Ранее, в декабре 2025 года, похожая проверка уже проводилась в Пионерском — тогда водители жаловались на ледяные валы, сужающие проезжую часть. Теперь в зону внимания попал и Янтарный.