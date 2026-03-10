Дончане в 2025 году сэкономили на безналичной оплате более 360 млн рублей

Безналичная оплата проезда в автобусах Ростова-на-Дону позволяет пассажирам экономить. Так, в 2025 году разница между оплатой картой и наличными составляла 3 рубля, в результате чего жители города суммарно сэкономили свыше 360 млн рублей.
В среднем при двух поездках в день экономия составляет около 180 рублей в месяц или более 2 тыс. рублей в год. В 2026 году тарифы на проезд выросли, увеличилась и разница между способами оплаты: теперь поездка при оплате картой обходится на 4 рубля дешевле, чем наличными.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, дончане в 2025 году оплатили проезд безналичным способом более 135 млн раз. Более 90% всех транзакций из этого объема приходится на поездки в Ростове-на-Дону.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Для жителей донской столицы безналичные решения стали уже привычным и удобным способом оплаты как в магазинах, так и на транспорте. Позитивная динамика за год отмечена в городах и районах Ростовской области: дончане на 23% чаще стали оплачивать проезд картой в общественном транспорте. Этому способствует и развитая инфраструктура транспортного эквайринга: донской общественный транспорт оснащен более 3 тыс. терминалов для безналичной оплаты проезда. Сегодня оплатить поездку картой можно в любом уголке региона, — отметила Елена Руфова.
Напомним, что оплата ростовского общественного транспорта возможна любой банковской картой, если у нее есть поддержка бесконтактных платежей. Даже без связи с банком оплата проходит за секунду — это экономит как время, так и личный бюджет, ведь проезд выходит дешевле.
Кроме того, внедрение безналичной оплаты в транспорте повышает прозрачность расчетов и собираемость платежей, что дает муниципалитетам дополнительные возможности для инвестиций в развитие инфраструктуры.