Дончане в 2025 году сэкономили на безналичной оплате более 360 млн рублей

— Для жителей донской столицы безналичные решения стали уже привычным и удобным способом оплаты как в магазинах, так и на транспорте. Позитивная динамика за год отмечена в городах и районах Ростовской области: дончане на 23% чаще стали оплачивать проезд картой в общественном транспорте. Этому способствует и развитая инфраструктура транспортного эквайринга: донской общественный транспорт оснащен более 3 тыс. терминалов для безналичной оплаты проезда. Сегодня оплатить поездку картой можно в любом уголке региона, — отметила Елена Руфова.