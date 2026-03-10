Волгоградских поклонников НЭТа огорчило закрытие театрального буфета

Одной из самых обсуждаемых новостей в Telegram-канале волгоградского Нового экспериментального театра стало сообщение о закрытии буфета.
Администрация попросила учитывать это обстоятельство при посещении храма искусства. Горожане огорчились.
«Плохо, очень плохо…», — возмущается один из театралов.
Дискуссия оживилась после информации том, что в НЭТе установлен вендинговый аппарат с напитками — тот же поклонник выдвинул предложение об установке кулера с горячительным, посыпались и другие шуточные идеи вроде фляжки под чулочной резинкой.
Всерьез волгоградцы признались: если после открытия буфет будет лучше, чем был прежде, они потерпят. А то в последнее время он был «просто ужасный»: то не успеваешь даже кофе выпить, то предлагают в прямом смысле три бутерброда, которые обязательно заканчиваются прямо перед тобой.
В администрации подтвердили, что обязательно сообщат о восстановлении его работы.
Ранее сообщалось, что в мае в НЭТе пройдет премьера спектакля по пьесе недавно скончавшегося драматурга Николая Коляды.