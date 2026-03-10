Ричмонд
Волгоградских поклонников НЭТа огорчило закрытие театрального буфета

Администрация попросила учитывать это обстоятельство при посещении храма искусства.

Одной из самых обсуждаемых новостей в Telegram-канале волгоградского Нового экспериментального театра стало сообщение о закрытии буфета.

Администрация попросила учитывать это обстоятельство при посещении храма искусства. Горожане огорчились.

«Плохо, очень плохо…», — возмущается один из театралов.

Дискуссия оживилась после информации том, что в НЭТе установлен вендинговый аппарат с напитками — тот же поклонник выдвинул предложение об установке кулера с горячительным, посыпались и другие шуточные идеи вроде фляжки под чулочной резинкой.

Всерьез волгоградцы признались: если после открытия буфет будет лучше, чем был прежде, они потерпят. А то в последнее время он был «просто ужасный»: то не успеваешь даже кофе выпить, то предлагают в прямом смысле три бутерброда, которые обязательно заканчиваются прямо перед тобой.

В администрации подтвердили, что обязательно сообщат о восстановлении его работы.

Ранее сообщалось, что в мае в НЭТе пройдет премьера спектакля по пьесе недавно скончавшегося драматурга Николая Коляды.