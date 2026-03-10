Ричмонд
Путин оценил темпы строительства жилья в ДНР

Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике.

«Жилье, в принципе, у вас растет хорошим темпом», — сказал Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

