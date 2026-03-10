Белорус Свириденко вышел в финал Паралимпиады

Он выступал в категории стоячих лыжников с поражениями конечностей (LW2-LW9). В спринтерской гонке Свириденко одержал победу в полуфинале — 2:50,5.
Победители и призеры определяться во вторник.
Также сегодня смогли пробиться в спринтерской гонке в полуфиналы среди сидячих спортсменок (классы LW10-LW12) белоруски Лидия Лобан и Валентина Бирило, но в финал они пройти не сумели.
В общей сложности в Играх принимают участие около 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта: парагорнолыжном спорте, парабиатлоне, паралыжных гонках, парахоккее, парасноуборде и керлинге на колясках.
Беларусь представляют Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках. 11 марта состоятся гонки с раздельного старта на десять километров классическим стилем, 14 марта пройдут эстафеты, а 15 марта — индивидуальные гонки на 20 километров свободным стилем.
Паралимпийский огонь был зажжен 24 февраля в британской деревне Сток-Мандевилл, на родине паралимпийского движения. Церемония открытия прошла вечером в пятницу.
Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо.