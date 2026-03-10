Жителей Ростова и области ожидают длинные выходные в конце весны

Два периода длинных выходных ожидают жителей Ростова-на-Дону и области в мае 2026 года. Об этом можно судить по производственному календарю.
Дни отдыха добавятся в период Праздника Весны и Труда, а также во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сначала выходные ожидаются 1, 2 и 3 мая, а затем 9, 10 и 11 мая. При этом пятница, 8 мая. должна быть сокращенным рабочим днем.
В итоге одна из рабочих недель будет четырехдневной (12, 13, 14, 15 мая).
Добавим, остальные выходные в мае выпали на 16, 17, 23, 24, 30 и 31 число. В целом в 2026 году планируют 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные также ожидаются с 12 по 14 июня (12 июня — День России).
