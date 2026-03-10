Пушилин поблагодарил Путина за высокую оценку работы властей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы властей республики и понимание, что из себя представляет Донбасс.
Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
«Спасибо за высокую оценку и самое главное — понимание, что из себя представляет Донбасс, что из себя представляет и ранее представляла Донецкая область, вот сейчас Донецкая Народная Республика», — заявил он.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше