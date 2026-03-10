Ричмонд
Пушилин поблагодарил Путина за высокую оценку работы властей

Пушилин поблагодарил Путина за понимание, что из себя представляет Донбасс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку работы властей республики и понимание, что из себя представляет Донбасс.

Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

«Спасибо за высокую оценку и самое главное — понимание, что из себя представляет Донбасс, что из себя представляет и ранее представляла Донецкая область, вот сейчас Донецкая Народная Республика», — заявил он.

