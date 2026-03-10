Ричмонд
Иногородний водитель в воронежском райцентре захлопнул салон своей машины с ключами внутри

Открыть двери мужчине помогли госавтоинспекторы.

В Эртиле Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину, который ходил вокруг припаркованной иномарки. Полицейские поинтересовались, в чем дело. Тот рассказал, что приехал в город из Ставропольского края в гости к друзьям. Пошел в магазин, а ключи от автомобиля «Toyota Ipsum» случайно оставил в салоне. Дверь захлопнулась, и водитель оказался в сложной ситуации, полчаса пытаясь самостоятельно открыть салон.

Сотрудники ДПС предложили свою помощь водителю и смогли открыть дверь специальными средствами. Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь и неравнодушие.

В полиции напомнили, что вслучае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) незамедлительно звоните по единому номеру «112».

Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.