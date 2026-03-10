Ричмонд
В Азовском море сократился промысел рыбы из-за развития медуз

В Азовском море рыбаки теряют путину из-за нашествия медуз.

Источник: Комсомольская правда

Промысел рыбы в Азовском море столкнулся с новой серьезной угрозой. Из-за массового развития медуз фактически срывается осенняя путина. Об этом говорится в книге «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы», изданной Азово-Черноморским филиалом ВНИРО.

Как отмечают авторы издания, опыт последних лет показывает серьезное влияние студенистых на традиционный вылов в сентябре и октябре. Медузы заполоняют акваторию настолько, что вести добычу как пассивными (ставные сети), так и активными орудиями лова становится практически невозможно.

— Фактически осенний промысел любыми пассивными и активными орудиями добычи в Азовском море из-за развития медуз становится возможным только с первой второй декады ноября, — констатируют ученые.

Для рыбодобывающих компаний это означает «выпадение» из промыслового календаря двух месяцев — сентября и октября. Для некоторых видов рыб ситуация еще хуже: так, промысел бычка и барабули приходится сворачивать уже в августе.

Эксперты подчеркивают, что это становится главным фактором падения общей результативности лова в Азовском море.

Под удар попадает в том числе и добыча азовской хамсы, которая идет на нерест, а затем мигрирует осенью из Азовского в Черное море.

