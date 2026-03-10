Ричмонд
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой

Пушилин сообщил Путину о возвращении в Курахово 260 жителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Двести шестьдесят человек вернулись в Курахово в ДНР, доложил глава региона Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи.

«Например, Курахово. Наши энергетики, за что им огромнейшее спасибо, нужно было и разминировать, и работа в непростых условиях. Перед Новым годом успели, вернули электричество. Все, людей уже за этот период, там уже проживало более тысячи человек, сейчас еще 260 человек вернулись», — доложил Пушилин.

Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января прошлого года. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

