Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой

«Например, Курахово. Наши энергетики, за что им огромнейшее спасибо, нужно было и разминировать, и работа в непростых условиях. Перед Новым годом успели, вернули электричество. Все, людей уже за этот период, там уже проживало более тысячи человек, сейчас еще 260 человек вернулись», — доложил Пушилин.