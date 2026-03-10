Труженице тыла из Калининградской области Софии Филипповой исполнилось 100 лет. Женщина переехала в регион в 1982 году. Об этом сообщили в сообществе областного правительства «ВКонтакте».
София Анисимовна родилась в Казахстане, затем вместе с семьёй переехала во Владивосток. Работать она начала сразу после окончания школы, трудилась и во время Великой Отечественной войны. Несколько лет София Анисимовна жила в Корее, где служил её муж.
«В 1951 году переехала в Ленинград. Окончила модельные курсы кройки и шитья, получила диплом модельера с правом преподавания. Шила наряды для ленинградских модниц, в том числе для актрис театров и кино. Позже неоднократно переезжала с мужем в разные уголки страны, преподавала в школах домоводство», — рассказали в правительстве.
В 1982 году София Анисимовна переехала в Пионерский. Там она работала администратором в ресторане, директором магазина, а также была сотрудником санатория в Светлогорске.
София Анисимовна вырастила дочь и сына. У неё также есть внуки и правнуки.