В Воронежскую область придет настоящее весеннее тепло до +15 градусов

Такой подарок жителям области преподнесет антициклон. По-настоящему весенняя погода может установиться местами по региону уже в среду, 11 марта. Ночные заморозки, которые еще достигали минус 3 градусов, останутся в прошлом. Днем синоптики обещают солнечную погоду без осадков и плюсовую температуру. Ветер будет слабым, западного направления, со скоростью 5−10 м/с.