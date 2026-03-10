В Воронежскую область придет настоящее весеннее тепло до +15 градусов

Синоптики Воронежского гидрометцентра прогнозируют резкое потепление в регионе. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства 10 марта, уже к середине недели воздух местами прогреется до +15 градусов.
Такой подарок жителям области преподнесет антициклон. По-настоящему весенняя погода может установиться местами по региону уже в среду, 11 марта. Ночные заморозки, которые еще достигали минус 3 градусов, останутся в прошлом. Днем синоптики обещают солнечную погоду без осадков и плюсовую температуру. Ветер будет слабым, западного направления, со скоростью 5−10 м/с.
В четверг, 12 марта, потепление продолжится. Ожидается переменная облачность, но дожди обойдут регион стороной. В районах области воздух сможет прогреться до максимальных +15 градусов. Ветер сменит направление на южное, сохранив прежнюю скорость.
В самом Воронеже будет немного прохладнее. В ночь на четверг столбики термометров покажут 0…+2 градуса, а днем в городе ожидается до +12 градусов и также без осадков.