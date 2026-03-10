Не более чем за 2,3 миллиона Омский аэропорт закупит детектор взрывчатки

Что касается идентификатора токсичных химикатов, биоагентов и взрывчатки, то он активно используется для досмотра в аэропортах. Он распознает химические и биологические вещества в жидком, твердом и сыпучем состояниях, обнаруживает опасные вещества вплоть до минимальных концентраций.