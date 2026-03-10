Ричмонд
Не более чем за 2,3 миллиона Омский аэропорт закупит детектор взрывчатки

Еще за 2,6 миллиона рублей воздушная гавань купит идентификатор токсичных химикатов.

Источник: Комсомольская правда

На официальном портале госзакупок появились два новых лота Омского аэропорта имени Карбышева. Он ищет поставщиков детектора паров и следов взрывчатки и идентификатора токсичных химикатов.

Стартовая цена первого контракта 2,3 млн рублей, второго 2,6 млн.

Как указано в карточке закупки, детектор следов взрывчатых веществ должен поставляться со встроенным радиометром, быть не ранее 2025 года выпуска. Он позволяет обнаруживать взрывчатку в виде паров и мелких частиц, оценивает мощность дозы излучения.

Что касается идентификатора токсичных химикатов, биоагентов и взрывчатки, то он активно используется для досмотра в аэропортах. Он распознает химические и биологические вещества в жидком, твердом и сыпучем состояниях, обнаруживает опасные вещества вплоть до минимальных концентраций.

Ранее мы сообщали, что 10 марта в Омске задержали вылет самолетов в Сочи и Астану.