Вузы Башкирии готовятся к приемной кампании 2026 года

«Вся кампания 2026 года проходит через суперсервис “Поступай в вуз онлайн” на портале Госуслуг. В личном кабинете абитуриент может сделать всё: подать заявление, выбрать целевое обучение и загрузить документы. Это прозрачно и удобно. При этом мы сохраняем право выбора: те, кому привычнее подать документы лично или отправить их почтой, по-прежнему могут это сделать в приемных комиссиях вузов», — отметила глава Госкомитета.