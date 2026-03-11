Вузы Башкирии готовятся к приемной кампании 2026 года

В Башкирии заявляют, что вступительная кампания 2026 года обещает стать особенной. Причина — «демографическое эхо» 2008 года, когда в республике зафиксировали высокий уровень рождаемости. Сегодня эти дети выросли и готовы штурмовать университеты. О том, хватит ли всем мест и как будет проходить отбор, рассказала председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Мест больше, чем выпускников.
В этом году школу заканчивают более 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. Хорошая новость в том, что республика подготовилась к наплыву студентов заранее. Общее количество бюджетных мест с учетом программ среднего профессионального образования, высшего образования, аспирантуры и ординатуры выросло на 3,2% и составило 17 424.
«На сегодняшний день вузы полностью готовы к приему. Мы проанализировали цифры и можем с уверенностью сказать: не менее 75% наших одиннадцатиклассников смогут занять бюджетные места», — подчеркнула Светлана Мустафина.
Особый акцент в этом году сделан на подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура) и программах среднего профессионального образования (СПО) — здесь количество бесплатных мест заметно увеличилось.
Поступление «в один клик».
Главным инструментом для абитуриентов остается цифровой формат. Приемная кампания максимально централизована, чтобы избавить выпускников от лишней бюрократии.
«Вся кампания 2026 года проходит через суперсервис “Поступай в вуз онлайн” на портале Госуслуг. В личном кабинете абитуриент может сделать всё: подать заявление, выбрать целевое обучение и загрузить документы. Это прозрачно и удобно. При этом мы сохраняем право выбора: те, кому привычнее подать документы лично или отправить их почтой, по-прежнему могут это сделать в приемных комиссиях вузов», — отметила глава Госкомитета.
Ранее Башкирия заняла 7 место в рейтинге регионов по числу иностранных студентов.