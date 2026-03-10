Почему наше жилье становится все меньше

А демография как же? А никак. Основное строительство ведется в крупных городах. А в них население только уплотняется. В России вот 16 городов-миллионеров. И в каждом — не верите, посмотрите сами статистические сводки — численность населения за последние десять лет только выросла. Пополняют мегаполисы как переселенцы из регионов, так и приезжие из других стран. Миграционные потоки, нравится кому-то это или нет, неизбежны. Пока одни государства переживают о низкой рождаемости, другие переживают ее бум. В общем и целом, население планеты все еще увеличивается. Причем угрожающе. Каких-то 15 лет назад нас на шарике было семь миллиардов. Меньше сорока лет назад — пять миллиардов. А теперь больше восьми! Скоро будет девять! Всем этим толпам надо где-то жить. Дворцов на всех точно не хватит.