Опасная болезнь без симптомов: власти Южного Урала усиливают борьбу с гепатитом С

ТФОМС направит 315 млн на лечение гепатита С в Челябинской области в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в 2026 году усилят борьбу с вирусным гепатитом С. На диагностику и лечение заболевания направят более 315 миллионов рублей, сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

По данным ведомства, финансирование лечения в дневных стационарах увеличат на 85%. Это позволит расширить доступ пациентов к терапии и современным методам диагностики.

Комплексное лечение включает консультации инфекциониста, обеспечение необходимыми лекарствами и проведение биохимических анализов. В некоторых случаях пациенты смогут получать консультации дистанционно, а лекарства — с доставкой на дом. Эффективность терапии будет подтверждаться лабораторными исследованиями.

Кроме того, с 2026 года жители региона смогут бесплатно пройти ПЦР-тест на гепатит С по полису ОМС. Для пациентов с хронической формой заболевания предусмотрены дополнительные обследования: определение генотипа вируса и оценка стадии фиброза печени.

Все мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медики напомнили, что вирус гепатита С передается через кровь и долгое время может протекать бессимптомно. Без своевременного лечения болезнь способна привести к серьезным осложнениям, включая цирроз печени, онкологию и печеночную недостаточность.