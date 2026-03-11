Опасная болезнь без симптомов: власти Южного Урала усиливают борьбу с гепатитом С

В Челябинской области в 2026 году усилят борьбу с вирусным гепатитом С. На диагностику и лечение заболевания направят более 315 миллионов рублей, сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
По данным ведомства, финансирование лечения в дневных стационарах увеличат на 85%. Это позволит расширить доступ пациентов к терапии и современным методам диагностики.
Комплексное лечение включает консультации инфекциониста, обеспечение необходимыми лекарствами и проведение биохимических анализов. В некоторых случаях пациенты смогут получать консультации дистанционно, а лекарства — с доставкой на дом. Эффективность терапии будет подтверждаться лабораторными исследованиями.
Кроме того, с 2026 года жители региона смогут бесплатно пройти ПЦР-тест на гепатит С по полису ОМС. Для пациентов с хронической формой заболевания предусмотрены дополнительные обследования: определение генотипа вируса и оценка стадии фиброза печени.
Все мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медики напомнили, что вирус гепатита С передается через кровь и долгое время может протекать бессимптомно. Без своевременного лечения болезнь способна привести к серьезным осложнениям, включая цирроз печени, онкологию и печеночную недостаточность.