В Уфе на Телецентр «напали террористы»: «атаку» удалось отразить

В Уфе отразили «атаку террористов» на Телецентр.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ Башкирии сообщила о проведении антитеррористических учений. Согласно легенде, на прошлой неделе, 4 марта, вооруженная группа проникла на территорию ГТРК «Башкортостан». Оперативный штаб ввел план по предотвращению теракта.

В ходе тренировки силовики и экстренные службы отработали эвакуацию граждан из опасной зоны, действия по минимизации последствий нападения и проверили эффективность межведомственного взаимодействия.

Руководство Оперативного штаба Башкирии отметило высокую готовность правоохранительных органов, региональных властей и местного самоуправления к выполнению задач по борьбе с терроризмом.

