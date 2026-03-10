В Уфе на Телецентр «напали террористы»: «атаку» удалось отразить

ФСБ Башкирии сообщила о проведении антитеррористических учений. Согласно легенде, на прошлой неделе, 4 марта, вооруженная группа проникла на территорию ГТРК «Башкортостан». Оперативный штаб ввел план по предотвращению теракта.
В ходе тренировки силовики и экстренные службы отработали эвакуацию граждан из опасной зоны, действия по минимизации последствий нападения и проверили эффективность межведомственного взаимодействия.
Руководство Оперативного штаба Башкирии отметило высокую готовность правоохранительных органов, региональных властей и местного самоуправления к выполнению задач по борьбе с терроризмом.
