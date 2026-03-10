Песков: отключение интернета в ряде городов нужно для обеспечения безопасности

В сентябре 2025 года Минцифры сформировало так называемый белый список интернет-ресурсов, которые должны продолжать работать даже в случае масштабных ограничений сети. В него вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы, а также сайты крупнейших банков. В ведомстве отмечали, что такая мера позволит снизить неудобства для пользователей.