Огрела лопатой: омичку оштрафовали за применение садового инвентаря не по назначению

Личная неприязнь и повышенная горячность в споре со своей соседкой по дачному участку, закончились многотысячным штрафом для жительницы Омска. Дама несколько раз огрела штыковой лопатой свою оппонентку, а та подала на нее в суд. Разбирательство в деле закончилось суровым вердиктом для излишне эмоциональной дачницы — за нанесение побоев своей соседке она получила не только наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, но и внушительный штраф в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей.