Огрела лопатой: омичку оштрафовали за применение садового инвентаря не по назначению

Неприязненные отношения между соседками садоводческого товарищества «Электро» закончились дракой с применением штыковой лопаты. Дама, воспользовавшаяся садовым инструментом в качестве последнего аргумента в споре, выплатила 150 тысяч рублей.
Личная неприязнь и повышенная горячность в споре со своей соседкой по дачному участку, закончились многотысячным штрафом для жительницы Омска. Дама несколько раз огрела штыковой лопатой свою оппонентку, а та подала на нее в суд. Разбирательство в деле закончилось суровым вердиктом для излишне эмоциональной дачницы — за нанесение побоев своей соседке она получила не только наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, но и внушительный штраф в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
Однако, женщина расплачиваться с избитой соседкой не спешила и дело было передано судебным приставам. Им пришлось сперва арестовать счет банковской карточки агрессивной дамы, а также арестовать для дальнейшей продажи прицеп к легковому автомобилю. После этих мер дачница выплатила своей соседке назначенный судом штраф.
