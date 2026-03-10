Росреестр предложил изъять из оборота земли с воинскими захоронениями

«Земельные участки, на которых размещаются воинские захоронения, могут находиться в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности. В настоящее время из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими и гражданскими захоронениями», — указывается в пояснительной записке к документу.