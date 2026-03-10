Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росреестр предложил изъять из оборота земли с воинскими захоронениями

Росреестр предложил изъять из оборота все земли с воинскими захоронениями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Недвижимость. Росреестр предложил изъять из оборота земли с воинскими захоронениями, которые находятся в собственности субъектов РФ или муниципалитетов.

Росреестр предлагает внести для этого изменения в статью 27 Земельного кодекса РФ.

«Земельные участки, на которых размещаются воинские захоронения, могут находиться в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности. В настоящее время из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими и гражданскими захоронениями», — указывается в пояснительной записке к документу.

Таким образом, как уточняется в ней, остальные участки могут быть предметами сделок.

«По мнению Росреестра, свободный оборот земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности, на которых расположены воинские захоронения, может привести к их утрате. Учитывая изложенное, предлагается внести изменения в части изъятия из гражданского оборота земельных участков, занятых находящимися в государственной или муниципальной собственности воинскими захоронениями», — добавляется в пояснительной записке.