Депутаты оказали помощь учебному цеху для людей с ОВЗ

Учебный цех для ветеранов СВО, которые в результате тяжелых ранений потеряли способность самостоятельно передвигаться, а также мини-гостиница появились в Советском районе Воронежа. Сегодня руководитель учебного центра Александр Попов провел экскурсию для депутатов округа: заместителя председателя Воронежской городской Думы, гендиректора ДСК Андрея Соболева и его заместителей по Домостроительному комбинату — депутату Воронежской областной Думы Сергею Талдыкину и депутатам гордумы Андрею Бойко и Сергею Крючкову. Парламентарии откликнулись на просьбу Александра Владимировича помочь создать уют в гостинице. Они приобрели рулонные шторы для спальных комнат и мест общего пользования, покрывала для кроватей, столешницы и фартук для кухни, а также набор отделочных материалов.
Создание этого учебного центра — по большей части заслуга председателя районного местного отделения областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александра Попова. Для адаптации инвалидов и успешной интеграции в общество он собственными силами создал учебный центр для профессиональной подготовки ветеранов спецоперации, получивших тяжелые ранения и вынужденных передвигаться на протезах или инвалидных колясках. Здесь можно будет обучится десятку различных профессий — оператора 3D принтера, сварочного робота, оператора фрезерного станка, лазерной сварки и другим.
Муниципальное помещение — бывшую котельную — Александру Владимировичу выделили в безвозмездное пользование городские власти, а для того, чтобы превратить его в учебный центр — выручить средства и провести реконструкцию, оснастить оборудованием цех, Александр Попов продал собственную квартиру.
«Уже более десяти лет мы занимаемся вопросом трудоустройства людей с инвалидностью. Мы видим, как важно не оставить человека одного, после того, как он получил ранения, травмы. Мы доказываем им, что их путь не завершился, что начался их новый путь, в адаптированных условиях. Мы не даем им погрузится в депрессию, уберегаем их от алкогольной зависимости. Показываем, как они могут быть полезны обществу, помогаем им раскрыть свой потенциал и начать новую жизнь. И зачастую, их жизнь становится даже лучше!» — подчеркнул Александр Попов.
При поддержке Губернатора Воронежской области Александра Гусева для тех, кто приедет на обучение из области, на территории этого учебного цеха была построена модульная мини-гостиница, полностью адаптированная для комфортного проживания инвалидов-колясочников. А для того, чтобы проживающие были окружены настоящим домашним уютом, руководитель проекта обратился за помощью к депутатам. Парламентарии внесли свою лепту в обустройство помещений для комфортного быта ветеранов спецоперации с ОВЗ — приобрели шторы, покрывала, фартук, столешницы и отделочные материалы. Сегодня они передали их руководителю учебного центра и выразили желание и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку:
«Усилиями Александра Владимировича создана добротная учебная база с возможностью проживания, чтобы осуществлять реабилитацию и профессиональную переподготовку получивших ранения участников СВО, — подчеркнул Андрей Соболев. — А депутаты сегодня взяли на себя обязательства и в дальнейшем поддерживать центр, потому что вопрос адаптации ветеранов актуален и чрезвычайно важен. А как руководитель Домостроительного комбината отмечу, что профессии, которым здесь обучают, очень востребованы на сегодняшний день».
Андрей Соболев и Александр Попов также договорились рассмотреть возможность трудоустройства в ДСК людей, прошедших здесь обучение.