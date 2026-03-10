Депутаты оказали помощь учебному цеху для людей с ОВЗ

«Уже более десяти лет мы занимаемся вопросом трудоустройства людей с инвалидностью. Мы видим, как важно не оставить человека одного, после того, как он получил ранения, травмы. Мы доказываем им, что их путь не завершился, что начался их новый путь, в адаптированных условиях. Мы не даем им погрузится в депрессию, уберегаем их от алкогольной зависимости. Показываем, как они могут быть полезны обществу, помогаем им раскрыть свой потенциал и начать новую жизнь. И зачастую, их жизнь становится даже лучше!» — подчеркнул Александр Попов.