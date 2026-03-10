В Воронежской области закрыли горнолыжный сезон

В Воронежской области официально завершился горнолыжный сезон. Как сообщается в социальных сетях мест отдыха, последним днем катания для большинства комплексов стало воскресенье, 8 марта.
С понедельника, 9 марта, закрыли свои трассы в парке отдыха и развлечений «Эволюция Костенки» и в горнолыжном комплексе «Донгор». В горнолыжном клубе «Чертовицы» сезон также завершился — кататься здесь перестали с 9 марта.
Решение о закрытии курортов связано с резким изменением погодных условий. Ранее синоптики сообщали о приходе в Воронежскую область мощного потепления: уже к середине рабочей недели столбики термометров местами поднимутся до +15 градусов. Такие температуры делают невозможным сохранение снежного покрова на трассах и эксплуатацию подъемников.