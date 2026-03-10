В Воронежской области закрыли горнолыжный сезон

С понедельника, 9 марта, закрыли свои трассы в парке отдыха и развлечений «Эволюция Костенки» и в горнолыжном комплексе «Донгор». В горнолыжном клубе «Чертовицы» сезон также завершился — кататься здесь перестали с 9 марта.