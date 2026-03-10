Главный режиссёр воронежского ТЮЗа сообщил об уходе из театра

«Воронеж появился в моей жизни внезапно и также внезапно её покинул. Что это было — сложно сказать, но благодаря Воронежу многое во мне изменилось и встало на свои места. Я рад и горд, что теперь имею этот опыт. Благодарю всех, кто эти полтора года помогал, поддерживал, верил в меня, доверял, а также вредил, сопротивлялся, саботировал и протестовал — ведь именно в преодолении чего-либо происходит развитие и рост!», — заявил он.