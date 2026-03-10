Главный режиссёр воронежского ТЮЗа сообщил об уходе из театра

Главный режиссёр Воронежского театра юного зрителя Максим Иванов покидает свой пост. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале во вторник, 10 марта.
Эту должность Максим Иванов занимал с августа 2024 года. Тогда он сменил Евгения Кочеткова, который работал в театре с января 2022 года.
Максим Иванов отметил, что полтора года работы в театре — это небольшой срок, но от насыщенности и количества пережитого кажется, что прошла целая вечность:
«Воронеж появился в моей жизни внезапно и также внезапно её покинул. Что это было — сложно сказать, но благодаря Воронежу многое во мне изменилось и встало на свои места. Я рад и горд, что теперь имею этот опыт. Благодарю всех, кто эти полтора года помогал, поддерживал, верил в меня, доверял, а также вредил, сопротивлялся, саботировал и протестовал — ведь именно в преодолении чего-либо происходит развитие и рост!», — заявил он.
Отметим, что Максим Иванов является выпускником режиссёрского факультета ГИТИСа. В свои 32 года он успел посотрудничать с московским театром «Школа драматического искусства», Казанским ТЮЗом, Молодёжным театром «Ангажемент» из Тюмени, московским театром «Центр драматургии и режиссуры».