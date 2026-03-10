Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платной

С чем связано решение ввести платные парковки на одной отдельно взятой улице Дзержинского района, не поясняется. Назвать дорогу на ул. Карла Либкнехта востребованной автомобилистами нельзя — протяженность проезжей части здесь едва превышает 550 метров, а вдоль нее расположены лишь колледж, клиника и жилые дома. Но есть одно обстоятельство, которое могло стать причиной организации платных парковок здесь, — дорога на ул. Карла Либкнехта упирается в кладбище, известное горожанам как Центральное (Димитриевское).