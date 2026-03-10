За неделю из Иркутской области экспортировали 66 тысяч кубометров леса. Всего на них было оформлено 820 фитосанитарных сертификатов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия, древесину и крепеж отправили в Китай, Японию, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.
— На севере Приангарья специалисты взяли 2511 проб подкарантинной продукции и отправили их на исследования, — сообщили в надзором органе.
Из-за нарушений закона ведомство выписало предприятиям 15 предостережений. А с начала 2026 года Россельхознадзором было проинспектировано 757 тысяч кубических метров подкарантинной продукции от компаний, которые работают в таких городах, как Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, и поселках Магистральный и Новая Игирма.