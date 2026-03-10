За неделю из Иркутской области экспортировали 66 тысяч кубометров леса. Всего на них было оформлено 820 фитосанитарных сертификатов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия, древесину и крепеж отправили в Китай, Японию, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.