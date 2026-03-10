Разработан способ восстановления функций мозга с помощью молекулярного водорода

Автор исследования, доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Анна Дерюгина отметила, что нервные клетки очень чувствительны к недостатку кислорода и воздействию свободных радикалов. Благодаря своим антиоксидантным свойствам молекулярный водород нивелирует окисление и восстанавливает эритроциты. «Эти клетки отвечают за доставку кислорода и определяют окислительно-восстановительный баланс. Защищая их, мы улучшаем состояние организма на самых разных уровнях», — сказала Дерюгина.