Разработан способ восстановления функций мозга с помощью молекулярного водорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского разработали новый способ восстановления функций мозга после черепно-мозговой травмы с помощью молекулярного водорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Кислородная недостаточность и окислительный стресс при черепно-мозговой травме (ЧМТ) приводят к повреждению клеток и тканей мозга. Согласно исследованию нижегородских ученых, молекулярный водород купирует эти процессы, корректируя доставку кислорода и кровоток. В результате улучшается функциональное состояние мозга, восстанавливаются когнитивные способности и двигательная активность», — говорится в сообщении.
Автор исследования, доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Анна Дерюгина отметила, что нервные клетки очень чувствительны к недостатку кислорода и воздействию свободных радикалов. Благодаря своим антиоксидантным свойствам молекулярный водород нивелирует окисление и восстанавливает эритроциты. «Эти клетки отвечают за доставку кислорода и определяют окислительно-восстановительный баланс. Защищая их, мы улучшаем состояние организма на самых разных уровнях», — сказала Дерюгина.
Эффективность молекулярного водорода доказана в экспериментах на лабораторных животных с ЧМТ легкой и средней степени тяжести. По словам ученых, модель была максимально приближена к травме у человека.
«Защита эритроцитов с помощью молекулярного водорода при черепно-мозговой травме перспективна для клинического применения. В отличие от других антиоксидантов молекулярный водород нетоксичен вне зависимости от дозы и длительности приема. Это дает возможность экспериментировать с терапией посттравматических состояний, добиваться нужного лечебного эффекта», — добавил Дерюгина.
Исследование продолжает работы ученых ННГУ и специалистов НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б. А. Королева в Нижнем Новгороде по расширению клинического применения молекулярного водорода.