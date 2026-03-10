Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Беларуси назвали лучшие города и деревни страны

В Беларуси определили лучшие большие и маленькие города и деревни.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси назвали лучшие регионы и населенные пункты в плане благоустройства, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Постановление Совмина определило, что лучшей за прошедший Год благоустройства в Беларуси стала Гомельская область. Также лучшими признаны на Брестчине — Березовский район, Витебщине — Чашникский, Гомельщине — Калинковичский, Гродненщине — Лидский, Минщине — Молодечненский, Могилевщине — Шкловский, в Минске — Первомайский район.

Кроме того, определили 15 лучших населенных пунктов в пяти категориях. Их определяют по итогам смотра санитарного состояния и благоустройства. В 2025-м признали лучшими Гродно среди областных центров. Среди городов с населением свыше 50 тысяч жителей — Лиду и Новополоцк, среди населенных пунктов с населением от 10 до 50 тысяч жителей — Островец, Заславль и Пружаны. А победителями среди городов и городских поселков с населением до 10 тысяч жителей — Чашники, Чериков, Белыничи и городской поселок Октябрьский.

Лучшими сельскими населенными пунктами в Беларуси назвали Домжерицы в Лепельском районе и агрогородок Октябрьская в Витебском районе, агрогородок Коротьки в Кормянском районе, а также агрогородок Шени в Пружанском районе и деревню Лясковичи в Ивановском районе.

Победители республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы.

Тем временем глава Нацбанка Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше