Власти Беларуси назвали лучшие города и деревни страны

Кроме того, определили 15 лучших населенных пунктов в пяти категориях. Их определяют по итогам смотра санитарного состояния и благоустройства. В 2025-м признали лучшими Гродно среди областных центров. Среди городов с населением свыше 50 тысяч жителей — Лиду и Новополоцк, среди населенных пунктов с населением от 10 до 50 тысяч жителей — Островец, Заславль и Пружаны. А победителями среди городов и городских поселков с населением до 10 тысяч жителей — Чашники, Чериков, Белыничи и городской поселок Октябрьский.