Власти Беларуси назвали лучшие города и деревни страны

В Беларуси назвали лучшие регионы и населенные пункты в плане благоустройства, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Постановление Совмина определило, что лучшей за прошедший Год благоустройства в Беларуси стала Гомельская область. Также лучшими признаны на Брестчине — Березовский район, Витебщине — Чашникский, Гомельщине — Калинковичский, Гродненщине — Лидский, Минщине — Молодечненский, Могилевщине — Шкловский, в Минске — Первомайский район.
Кроме того, определили 15 лучших населенных пунктов в пяти категориях. Их определяют по итогам смотра санитарного состояния и благоустройства. В 2025-м признали лучшими Гродно среди областных центров. Среди городов с населением свыше 50 тысяч жителей — Лиду и Новополоцк, среди населенных пунктов с населением от 10 до 50 тысяч жителей — Островец, Заславль и Пружаны. А победителями среди городов и городских поселков с населением до 10 тысяч жителей — Чашники, Чериков, Белыничи и городской поселок Октябрьский.
Лучшими сельскими населенными пунктами в Беларуси назвали Домжерицы в Лепельском районе и агрогородок Октябрьская в Витебском районе, агрогородок Коротьки в Кормянском районе, а также агрогородок Шени в Пружанском районе и деревню Лясковичи в Ивановском районе.
Победители республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями.
