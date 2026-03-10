На федеральные деньги построили фельдшерский пункт для трех омских деревень

Медицинский пункт, построенный на федеральные деньги, открылся в декабре 2025 года. На данный момент он обслуживает 550 жителей села Новый свет и близлежащих деревень — Крутые Луки и Ясная Поляна. Освоение 12 миллионов федеральных рублей на строительство было произведено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области», сообщают в омском минздраве. Со слов чиновников омской медицины, новый фельдшерский пункт оснащен аппаратом ЭКГ, кольпоскопом, набором для дефибрилляции, набором для оказания неотложной помощи, а также экспресс-анализаторами гемоглобина, уровня сахара, холестерина крови. А для проведения диспансеризации сельчан, в новый ФАП будут приезжать мобильные бригады специалистов из Калачинской ЦРБ.