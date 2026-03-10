Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Потепление до плюс 10−11 градусов ожидается в выходные в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так до 10−11 градусов в выходные», — рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, сколько продержится тепло в Москве.
Он добавил, что пока нет оснований достоверно говорить о том, будет ли похолодание, и когда оно будет.
«От похолодания в марте, даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован», — подчеркнул синоптик.