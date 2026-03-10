Пушилин попросил Путина поддержать проект «Земский ветеран СВО»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина поддержать проект «Земский ветеран СВО».
Во вторник Путин встретился в Кремле с Пушилиным, который рассказал президенту об инициативе «Земский ветеран СВО».
«На региональном форуме по народной программе “Единой России” особое внимание хотел бы обратить, такая была инициатива… “Земский ветеран СВО”… Это пилотная только программа, Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет все быстрее», — сказал он.
