Пушилин попросил Путина поддержать проект «Земский ветеран СВО»

«На региональном форуме по народной программе “Единой России” особое внимание хотел бы обратить, такая была инициатива… “Земский ветеран СВО”… Это пилотная только программа, Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет все быстрее», — сказал он.