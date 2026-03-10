Профессия — Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальности

Я строго слежу, как происходит процесс готовки, чтобы наши повара были вовлечены, делали все с душой. И сразу вижу, если это не так. Мне важно, чтобы здесь работали люди, которые любят свое дело, и конечно, готовы заботиться о других. Это чувствуется. Я за 19 лет уже сроднилась с проживающими в Доме, они для меня как близкие люди. Чувствую себя на своем месте. Вот так: перепробовала разные места работы, а осталась надолго именно здесь. Видимо, мое призвание — не сколько готовить, а сколько делиться заботой.".