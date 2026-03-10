Путин внес в парламент соглашение с Беларусью о судебных постановлениях

Президентом России Владимиром Путиным внесено на ратификацию в парламент соглашение с Беларусью о взаимном исполнении судебных постановлений, передает ТАСС.
Так, в электронной базе Государственной думы РФ размещено соглашение между Беларусью и Россией о взаимном исполнении судебных постановлений. Документ был подписан в Москве 18 декабря 2024 года.
Соглашение будут применять в отношении судебных постановлений, вынесенных по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска. Речь идет о постановлениях, которые предусматривают обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания госпошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек.
Документ устанавливает, что судебные постановления, которые были вынесены судом одной страны, не будут нуждаться в спецпроцедуре признания и будут исполняться та территории другого государства в таком же порядке. Основанием для этого послужат исполнительные документы компетентных судов стороны, на чьей территории выносились судебные постановления, с учетом положений настоящего соглашения.
