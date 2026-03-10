Путин внес в парламент соглашение с Беларусью о судебных постановлениях

Документ устанавливает, что судебные постановления, которые были вынесены судом одной страны, не будут нуждаться в спецпроцедуре признания и будут исполняться та территории другого государства в таком же порядке. Основанием для этого послужат исполнительные документы компетентных судов стороны, на чьей территории выносились судебные постановления, с учетом положений настоящего соглашения.