Что за инвазивные сорняки, с которыми призывают бороться дачников?

Максимальный размер штрафа для рядовых жителей за обнаруженный борщевик составляет 50 тыс. руб.
— Правовое понятие «инвазивные растения» действует с марта 2026 года по закону 294-ФЗ. Ранее это понятие употреблялось только как научная квалификация растений, поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
— Напомню, что инвазивные (чужеродные) растения — это растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью людей, если они являются аллергенами.
Кроме того, распространение инвазивных растений нарушает естественные для данной климатической зоны экологические системы, биологическое разнообразие и даже причиняет вред отдельным отраслям экономики. Чужеродные растения вредны, как и иные сорняки.
На 2026 год поставлена задача искоренять произрастание двух инвазивных растений — клена ясенелистного (американского) и борщевика Сосновского. Это требование касается и дачников на территории Волгоградской области, хотя распространенность двух названых растений у нас существенно меньше, чем в соседних регионах.
Для Южного федерального округа, куда входит и Волгоградская область, характерны и другие виды инвазивных растений:
Айлант высочайший (Ailanthus altissima).
Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa).
Золотарник гигантский (Solidago gigantea).
Золотарник канадский (Solidago canadensis).
Клён ясенелистный (Acer negundo).
Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia).
Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia).
Элодея канадская (Elodea canadensis).
Ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica).
Контролировать исполнение новых требований могут представители местных администраций, специалисты Россельхознадзора, а также другие уполномоченные органы. Инспекции организуются планово или по жалобам соседей или заинтересованных лиц.
При проверке оценивается наличие инвазивных растений на участке, площадь его распространения и стадия развития растений. Если на участке есть цветущие или плодоносящие экземпляры, это расценивается как бездействие владельца — именно цветущие растения несут опасность, так как их семена разлетаются по всей округе.
Опыт предыдущих лет показывает, что на дачном или огородном участке проверки обнаруживают борщевик (особенно, если участок заброшен), а вот клен на участке зачастую находится в единичном экземпляре, но зато есть случаи, когда заросли клена имеются на общей территории СНТ.
Запущенность борьбы с борщевиком, как и с иными инвазивными растениями влечет юридические риски — административные штрафы (ст. 8.7 КоАП РФ) и даже изъятие земель.
Конечно, штраф налагают не сразу. На практике санкции применяются дифференцированно, в зависимости от площади зарастания, степени запущенности ситуации и того, является нарушение первичным или повторным.
При первом выявлении борщевика ответственному за участок вынесут предписание устранить нарушение с указанием конкретных сроков.
Если владелец участка проигнорирует это предписание, возможен штраф — пока минимальный, 20 тысяч рублей.
Если при повторной проверке окажется, что борщевик всё ещё на участке, штраф увеличат. Максимальный его размер для рядовых жителей составляет 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 700 тыс. руб. (это предприниматели, СНТ, фермеры).
Само по себе наличие борщевика или иного инвазивного растения на участке не является основанием для принудительного изъятия земли. Это крайняя мера, к тому же применяется судом, и к ней прибегают, только если собственник земли совсем ничего не делает и годами игнорирует предписания и штрафы, превратив свой участок в рассадник сорняка.