Что за инвазивные сорняки, с которыми призывают бороться дачников?

Само по себе наличие борщевика или иного инвазивного растения на участке не является основанием для принудительного изъятия земли. Это крайняя мера, к тому же применяется судом, и к ней прибегают, только если собственник земли совсем ничего не делает и годами игнорирует предписания и штрафы, превратив свой участок в рассадник сорняка.