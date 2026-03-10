Житель Башкирии попытался продать модернизированный арбалет и оказался на скамье подсудимых

В башкирском городе Благовещенске вынесли приговор местному жителю, его признали виновным в незаконном изготовлении и сбыте метательного оружия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в июне 2024 года мужчина купил арбалет в интернете, после чего переделал его. Спустя несколько месяцев он опубликовал объявление о продаже и в июне прошлого года реализовал оружие за 100 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал вину. Благовещенский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
