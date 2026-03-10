Министр отчитался о готовности к погодному катаклизму, и призвал омичей быть внимательными

Обещанный омскими синоптиками в предстоящие сутки ураганный ветер — до 26 метров в секунду, заставил омских чиновников и специальные службы принимать экстренные меры по защите населения. В частности, предупреждение опубликовал в своем телеграм-канале региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.