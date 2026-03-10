Министр отчитался о готовности к погодному катаклизму, и призвал омичей быть внимательными

Обещанный омскими синоптиками в предстоящие сутки ураганный ветер — до 26 метров в секунду, заставил омских чиновников и специальные службы принимать экстренные меры по защите населения. В частности, предупреждение опубликовал в своем телеграм-канале региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.
«Все коммунальные службы и службы экстренного реагирования переведены на особый режим, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении топ-чиновника.
Также глава коммунального ведомства напомнил омичам номера телефонов аварийно-диспетчерских служб, которые смогут оказать помощь в результате возможных аварий: 53−60−60 (АО «Омскэлектро»), 8−800−220−0220 («Россети Сибирь»), 357−806 (Диспетчерская служба Минэнерго), 78−78−78 (ЕДДС города Омска).
