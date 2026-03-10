В Ростовской области в авариях с СИМ пострадали 58 человек

Всего за год в регионе произошло 55 аварий. Двое человек погибли. «С начала 2026 года в России уже произошло 16 ДТП с участием СИМ, из них 8 — в Краснодарском крае и 2 — в Башкирии. 5 марта президент поручил Минтрансу и МВД “рассмотреть вопрос” введения запрета движения по тротуарам электровелосипедов и других СИМ. Предложения ведомств должны быть представлены к 1 июля», — говорится в сообщении.