Крестный ход и городской молебен об участниках СВО пройдут в Волжском 15 марта

Решили провести такой молебен в Волжском благочинии Калачевской епархии. Участники крестного хода соберутся на улице Набережной у соборного храма Иоанна Богослова. Оттуда верующие дойдут до поклонного креста в парке «Волжский», который установили на месте бывшего храма Николая Угодника. Здесь 15 марта в 12.00 молебен о находящихся в зоне СВО воинах проведет епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.