Крестный ход и городской молебен об участниках СВО пройдут в Волжском 15 марта

Богослужение в Волгоградской области проведет епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.

Источник: Комсомольская правда

Крестный ход и общегородской молебен об участниках специальной военной операции пройдет в городе Волжском Волгоградской области в воскресенье, 15 марта. Присоединиться к нему приглашают всех желающих, сообщили в мэрии.

Решили провести такой молебен в Волжском благочинии Калачевской епархии. Участники крестного хода соберутся на улице Набережной у соборного храма Иоанна Богослова. Оттуда верующие дойдут до поклонного креста в парке «Волжский», который установили на месте бывшего храма Николая Угодника. Здесь 15 марта в 12.00 молебен о находящихся в зоне СВО воинах проведет епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.