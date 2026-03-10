Пермячка Анастасия Багиян взяла золото Паралимпийских игр в спринте

В 15 лет спортсменка лишилась зрения, а в 17 лет начала заниматься лыжными гонками в адаптивной школе паралимпийского резерва у тренера Алексея Турбина. Как рассказал «КП-Пермь» тренер Анастасии, лыжницу планирует поздравить с победой губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.