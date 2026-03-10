Пермячка Анастасия Багиян взяла золото Паралимпийских игр в спринте

Сегодня, 10 марта, пермская лыжница и биатлонистка Анастасия Багиян завоевала золото в спринте на Паралимпиаде-2026. Пермячка стала одной из шести спортсменов, представляющих Россию на соревнованиях.
Анастасия является бронзовым призером чемпионата мира и трехкратной чемпионкой России по лыжным гонкам среди слепых спортсменов. Кроме того, она имеет звание мастера спорта международного класса.
В 15 лет спортсменка лишилась зрения, а в 17 лет начала заниматься лыжными гонками в адаптивной школе паралимпийского резерва у тренера Алексея Турбина. Как рассказал «КП-Пермь» тренер Анастасии, лыжницу планирует поздравить с победой губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ближайшие выступления пермской спортсменки пройдут 11 марта — дистанция 10 км классическим стилем, а также 15 марта — дистанция 20 км коньковым ходом. Трансляции соревнований доступны бесплатно на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.