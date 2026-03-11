Ричмонд
В Башкирии названы темы самых частых обращений жителей за неделю

Со 2 по 8 марта информсистемы ЦУР Башкортостана зафиксировали 8 386 обращений по разным темам.

Источник: соцсети

По сравнению с предыдущей неделей сообщений стало больше на 3 561, сообщает аккаунт ЦУР в социальных сетях.

Наибольшее количество обращений — по теме дорог, 2 832. В основном — по уборке снега на проезжих частях (1 610) и тротуарах (264). Писали по дорожным ямам (96), по освещению (77) и ремонту (67) дорог. Чаще обращались жители Уфы (1 149), Стерлитамака (176) и Белорецкого района (135).

1830 сообщений — по теме благоустройства. Писали по уборке дворовых территорий (591) и общественных пространств (317) от снега, благоустройству общественных пространств (38). Активнее всего жаловались жители Уфы (746), а также Стерлитамака (89) и Октябрьского (35).

1 144 обращения — по теме ЖКХ. 152 комментария — по уборке снега с крыш, 113 — по протечкам кровель, 89 — по плате за ЖКУ, 67 — по отсутствию водоснабжения, 54 — жалобы на управляющие компании. Чаще писали уфимцы (462).

Прирост — по теме обращения с коммунальными отходами, 259, по сравнению с предыдущей неделей стало больше на 169. Из-за снега мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам. Обращения носят адресный характер — указываются конкретные дворы и площадки.

Писали и по другим темам: задавали вопросы по работе общественного транспорта, записи к врачам, по теме военной службы и безопасности. Все обращения ЦУР Башкортостана взял на контроль и направил в работу в муниципалитеты, министерства, ведомства.

За прошлую неделю, со 2 по 8 марта, вместе с коллегами из муниципалитетов, министерств и ведомств ЦУР Башкортостана отработал 5 291 обращение. 1 513 — по дорогам, 780 — по благоустройству, 576 — по ЖКХ, 364 — по здравоохранению, 207 — по общественному транспорту.

В течение прошлой недели жители республики 1 406 раз позвонили в республиканский Ситуационный центр. По теме СВО сделали 502 звонка, 500 — по теме здравоохранения. 127 звонков поступило от туристов из Башкортостана.

Ранее сообщалось, что в республике через ЦУР обработано свыше 1,5 млн обращений граждан.