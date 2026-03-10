Глава СК потребовал завести дело из-за работы транспорта в станице под Ростовом

Ситуацию взяли на контроль после комментариев в аккаунте приемной председателя СК России в «ВКонтакте». Люди сообщили о прекращении работы рейсового автобуса до Новочеркасска. Направление, по словам жителей станицы, несколько месяцев обслуживалось без лицензии, а с февраля 2026 года работу на линии вовсе прекратили.