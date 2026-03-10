Ричмонд
Глава СК потребовал завести дело из-за работы транспорта в станице под Ростовом

На Дону заведут дело после жалоб на транспортную доступность станицы Грушевской.

Источник: Комсомольская правда

В станице Грушевской Ростовской области заведут уголовное дело из-за жалоб на нарушение прав местных жителей. Провести следствие потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ситуацию взяли на контроль после комментариев в аккаунте приемной председателя СК России в «ВКонтакте». Люди сообщили о прекращении работы рейсового автобуса до Новочеркасска. Направление, по словам жителей станицы, несколько месяцев обслуживалось без лицензии, а с февраля 2026 года работу на линии вовсе прекратили.

О транспортной проблеме станицы Грушевской писали в СМИ, но пока ничего не изменилось.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

