С начала года из Калининградской области отправили 4,5 тысячи тонн торфа и грунта в Китай и Казахстан

С начала года из Калининградской области отправили 4,5 тысячи тонн торфа и грунта в другие страны. Товар поставляли в Китай и Казахстан. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 4 марта 2026 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области оформлено 205 фитосанитарных сертификатов на партии торфа и грунта питательного общим весом 4,5 тысячи тонн для экспорта в Китай и Казахстан. В частности, в марте в Китай оформлено 15 партий торфа общим весом 368 тонн», — отметили в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора досмотрели партии и отобрали образцы. Продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортёров.
Первый контейнерный поезд с торфом из Калининградской области в Китай отправили в апреле 2022 года. Товар перевозили по новому железнодорожному маршруту.