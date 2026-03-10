Ричмонд
С начала года из Калининградской области отправили 4,5 тысячи тонн торфа и грунта в Китай и Казахстан

Товар вывезли с 1 января по 4 марта.

С начала года из Калининградской области отправили 4,5 тысячи тонн торфа и грунта в другие страны. Товар поставляли в Китай и Казахстан. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«С 1 января по 4 марта 2026 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области оформлено 205 фитосанитарных сертификатов на партии торфа и грунта питательного общим весом 4,5 тысячи тонн для экспорта в Китай и Казахстан. В частности, в марте в Китай оформлено 15 партий торфа общим весом 368 тонн», — отметили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора досмотрели партии и отобрали образцы. Продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортёров.

Первый контейнерный поезд с торфом из Калининградской области в Китай отправили в апреле 2022 года. Товар перевозили по новому железнодорожному маршруту.