Стало известно, как волгоградцы будут работать и отдыхать в мае

График майских праздников, по которому предстоит отдыхать волгоградцам и другим россиянам включает 6 дней весеннего отдыха, которые выпадают на начало мая.
Согласно производственному календарю, которое выложили в Telegram-канале правительства России, нерабочие дни в последнем месяце весны разделены на два периода: первый — с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая, второй — с субботы 9 мая по понедельник 11 мая.
Это значит, что после короткой рабочей недели в конце апреля жителей Волгограда ждут трёхдневные выходные, затем пять рабочих дней и снова три дня отдыха.
Для удобства перед каждым праздничным блоком рабочий день сокращается на один час.
