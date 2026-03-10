Ричмонд
Стало известно, как волгоградцы будут работать и отдыхать в мае

Жителей Волгограда ждут две волны майских выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с сокращёнными предпраздничными днями.

График майских праздников, по которому предстоит отдыхать волгоградцам и другим россиянам включает 6 дней весеннего отдыха, которые выпадают на начало мая.

Согласно производственному календарю, которое выложили в Telegram-канале правительства России, нерабочие дни в последнем месяце весны разделены на два периода: первый — с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая, второй — с субботы 9 мая по понедельник 11 мая.

Это значит, что после короткой рабочей недели в конце апреля жителей Волгограда ждут трёхдневные выходные, затем пять рабочих дней и снова три дня отдыха.

Для удобства перед каждым праздничным блоком рабочий день сокращается на один час.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о наступлении первых тёплых дней весны, когда температура на термометре вырастет до +16°.