В Черняховске приступили к капремонту фасада дома из комплекса «Порт-Артур»

В Черняховске приступили к капитальному ремонту фасада дома № 13 на ул. Комсомольской, входящего в комплекс «Порт-Артур». Исторический облик объекта будут воссоздавать в соответствии с архивной фотографией. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области.